Одесса продолжает систематическое обеспечение военных необходимым оборудованием, закупка которого предусмотрена действующим законодательством.

По сообщению на официальном сайте «Одесса» горсовета, три полноприводных дизельных пикапа переданы инженерно-сапёрному подразделению «Хаджибей».

Отмечается, что машины были приобретены на бюджетные средства по инициативе депутатов городского совета.

«Эти пикапы станут существенной помощью нашим ребятам, которые выполняют крайне важную и опасную работу. Работаем дальше!» – сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Из-за полномасштабной войны Украина получила статус одной из самых заминированных стран в мире. Поэтому обеспечение военных таким транспортом очень актуально, — резюмируется в сообщении.

Одесса News информировала, что в октябре 2023 года городские власти Одессы передали боевым бригадам территориальной обороны медицинское оборудование и учебно-тренировочные средства для оказания первой медицинской помощи.

Фото и видео: «Одесса»

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