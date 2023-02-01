В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Лукьянчук, светлая память

На российско-украинской войне погиб житель села Старые Шомполы Одесской области Александр Лукьянчук.

Как сообщила поселковый голова Доброслава Людмила Прокопечко, Александру было 36 лет.

Погибшего Героя живым «коридором почёта» в его родном селе Старые Шомполы 12 января провели в последний путь.

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года во время выполнения задания в зоне боевых действий погиб сержант Игорь Непомящий из 126-ой отдельной бригады территориальной обороны города Одесса.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото и видео: Доброславский поселковый совет/Facebook

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