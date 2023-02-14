Россия потеряла за 356 дней войны 139 тысяч своих военных

Силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года по 14 февраля 2023 года ликвидировали около 139 тысяч 080 российских захватчиков, при этом за минувшие сутки — 740 человек.

Об этом в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.

Отмечается, что кроме потерь в живой силе, враг понёс значительные потери в военной технике: танков – 3286 (+3 за прошедшие сутки), боевых бронированных машин – 6500 (+8), артиллерийских систем – 2299 (+9), РСЗО – 466 (+1), средств ПВО – 234, самолётов/вертолётов — 298 (+2)/286, БПЛА оперативно-тактического уровня – 2011 (+4), крылатых ракет – 857, кораблей/катеров – 18, автомобильной техники и автоцистерн – 5155 (+5), специальной техники – 218 (+1).

Данные уточняются.

Как сообщала Одесса News, украинская авиация за прошедшие сутки, 13 февраля, нанесла 15 ударов по районам сосредоточения захватчиков, сбиты два вражеских самолёта – Су-24М и Су-25.

Инфографика: Генштаб ВСУ/Facebook

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