В бою за Украину погиб житель Одесской области Роман Сергеев, светлая ему память

11 мая жители Измаила встретили живым коридором 37-летнего воина Романа Сергеева с позывным «Волонтёр», который 4 мая при выполнении боевого задания погиб в Луганской области.

Об этом сообщает Вечерний Измаил.

Роман родился и вырос в Измаиле. Долгое время проживал в Сумской области, работал строителем. После полномасштабного вторжения России в Украину некоторое время волонтёрил в Сумской области, вместе с единомышленниками помогал ВСУ. Активно участвовал в ликвидации последствий ракетного удара в Тростянце. Некоторое время спустя приехал в Измаил, чтобы прибыть по месту регистрации в Территориальный центр комплектации и социальной поддержки и обновить свои учётные данные.

С этого времени началась его волонтёрская деятельность в Измаильском районе.

В ноябре 2022 года Романа призвали в ряды ВСУ и он уехал в учебный центр, но и оттуда координировал отправку волонтёрской помощи на фронт, раздавал игрушки детям деоккупированных территорий.

Прощание с защитником состоялось 12 мая. Романа похоронили на Аллее славы, расположенной на Новом кладбище Измаила.

Как сообщала Одесса News, на фронте, сражаясь с российскими захватчиками в Бахмуте, погиб 4 мая житель Килии Одесской области Владимир Газизов.

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Фото: Килия INFORM

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