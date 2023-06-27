Верховный Главнокомандующий побывал на передовых позициях ВСУ

26 июня Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский совершил рабочую поездку на передовые позиции ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.

Во время рабочей поездки в Донецкую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил подразделения ВСУ оперативно-стратегической группировки войск «Хортица», которые отличились в тяжёлых боях на Бахмутском направлении, передовые позиции ВСУ на Бердянском направлении и Мелитопольском направлении в Запорожской области.

Командующий ОСУВ «Хортица» генерал-полковник Александр Сырский доложил Главе государства о детальной оперативной обстановке на этом направлении и перспективах её развития. Владимир Зеленский пообщался с военнослужащими и вручил им государственные награды.

«Уважаемые наши герои, имею честь сегодня быть здесь и прежде всего поблагодарить вас за защиту нашего государства, суверенитета, наших семей, детей, нашей родной Украины. Хочу вас поблагодарить, наградить всех вас и пожать руку с большой благодарностью вам, вашим семьям, вашим родителям за то, что вы у нас такие есть», – сказал Верховный Главнокомандующий, обращаясь к защитникам Украины.

По традиции, Владимир Зеленский остановился на одной из АЗС Донецкой области и выпил кофе с находившимися там по делам военными. Президент пожелал бойцам здоровья и боевой удачи.

Будучи на передовой Бердянского направления, Глава государства ознакомился с работой командно-наблюдательного пункта третьего батальона Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого, заслушал доклад командующего Оперативно-тактической группировкой «Донецк» генерал-лейтенанта Юрия Содоля о текущей оперативной ситуации на этом участке фронта, обсудил отдельные вопросы формирования корпуса морской пехоты, пообщался с военными, участвовавшими в освобождении населённых пунктов на этом направлении и вручил государственные награды.

В командном пункте на одной из передовых позиций в Запорожской области Владимир Зеленский заслушал доклад командующего Оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» бригадного генерала Александра Тарнавского об общей оперативной ситуации на Мелитопольском направлении, о потребностях в некоторых видах вооружения. Владимир Зеленский также вручил государственные награды бойцам, участвующим в деоккупации Запорожской области, почтил минутой молчания память всех героев, отдавших свои жизни в боях за Украину.

Как сообщала Одесса News, 25 июня замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила об освобождении от российских оккупантов села Ровнополь Донецкой области.

Фото: ОПУ

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy