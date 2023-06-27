Одесские аграрии намолотили первые 100 тысяч тонн зерна

Первые 100 000 тонн зерна уже успели намолотить одесские аграрии с начала жатвы.
Об этом сообщает председатель Одесской областной госадминистрации Олег Кипер на Telegram-канале.
Урожайность озимого ячменя – 25,3 ц/га, — проинформировал глава ООГА.
«Спасибо аграриям региона, которые, несмотря на все преграды, продолжают работать во благо Одесщины и всех украинцев. Продолжение следует!», — написал Олег Кипер.
Как сообщала Одесса News, в июне 2023 года председатель Одесской областной госадминистрации Олег Кипер встретился с аграриями региона.
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