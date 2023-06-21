Олег Кипер встретился с аграриями Одесской области

Председатель Одесской областной госадминистрации Олег Кипер встретился с аграриями региона.

Об єтом сообщает пресс-служба ООГА в Facebook.

Отмечается, что на встречу с руководителем области были приглашены более 90 агропредпринимателей со всей Одесчины. Стороны обсудили насущные вопросы по подготовке к сбору урожая 2023 года.

«Все понимают, в каких сверхсложных условиях придётся работать, но мы справимся! Одна из главных проблем – нехватка рук. Острый дефицит сезонных кадров: трактористов, комбайнёров. Обращаю внимание на эту проблему Центров занятости и желающих работать – переучиться никогда не поздно. Лично займусь вопросом бронирования аграриев от мобилизации на период сбора урожая, чтобы не было формальных отказов», — сказал Олег Кипер.

Также глава ООГА акцентировал внимание на необходимости урегулировать и систематизировать передвижение грузового транспорта, чтобы облегчить трафик.

«Есть ещё ряд неотложных вопросов, среди которых и оросительные системы, поэтому есть над чем работать!», — заявил Олег Кипер.

Для справки. В Одесской области начался сбор урожая. Общая площадь – более 1 миллиона гектаров. Одесская область всегда была одним из самых больших хабов сельскохозяйственной продукции в Украине. Несмотря на агрессию страны-террориста, регион остаётся лидером.

Фото: ООГА/ Facebook

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