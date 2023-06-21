Идёт 3-й день поисков пропавшей в океане субмарины, кислорода осталось на 24 часа

Береговая охрана США заявила, что на подводной лодке, пропавшей в районе затопления «Титаника» в Атлантическом океане, воздуха, пригодного для дыхания, осталось примерно на 24 часа.

Береговая охрана США, участвующая в поисках туристического батискафа на месте крушения «Титаника», 21 июня сообщила в Twitter о звуках, которые может подавать пропавшее судно. Патрульный самолёт записал шумы в районе исчезновения подводного аппарата. Происхождение звуков определить пока не удалось. Он раздавался каждые 30 минут в течение нескольких часов.

«Данные с самолёта P-3 были переданы нашим экспертам ВМС США для дальнейшего анализа, который будет учтён в будущих планах поиска», – говорится в сообщении.

В Береговой охране добавили, что дистанционно управляемый дрон с камерой на борту начал поиск пропавшей подлодки в районе последнего известного ей места погружения в воду.

«Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы спасти (людей – ред.)», – заявил капитан Береговой охраны США Джейми Фредерик.

В ведомстве назвали операцию по спасению «уникальной, но очень сложной».

«Это 1500 км к востоку от Кейп-Кода и 640 км к югу от Сент-Джонса. Логистически говоря, это требует времени и координации, и мы имеем дело с поиском на поверхности и под водой», – пояснил Фредерик.

Отмечается, что сегодня к операции присоединятся корабли канадской береговой охраны, а также другие суда ВМС США. К поискам также подключаются частные суда.

Как сообщала Одесса News, подводный аппарат, который использовался для перевозки туристов с целью осмотра затонувшего в 1912 году Титаника, исчез в Атлантическом океане. Остатки «Титаника» лежат на глубине 3800 метров в 600 км от канадского острова Ньюфаундленд.

Фото: OceanGate/facebook