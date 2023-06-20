Субмарина, направлявшаяся к затопленному «Титанику», пропала в океане на глубине 4 км

Связь с подводной лодкой «Титан», направлявшейся к затопленному «Титанику», на борту которой было пять человек, пропала 19 июня на глубине около 4 км, на расстоянии в 448 км от американского полуострова Кейп-Код.

Об этом сообщает издание ГОРДОН со ссылкой на ВВС.

Отмечается, что на борту «Титана», по сообщениям СМИ, находятся гендиректор и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский пилот-подводник Поль Анри Нарголе, британский миллиардер Хэмиш Хардин , бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман.

По состоянию на 17.00 19 июня по местному времени, аварийного кислорода, имеющегося на судне, оставалось на 70–96 часов.

Sky News 20 июня со ссылкой на доктора Саймона Боксалла из Университета Саутгемптона информирует, что с субмарины «Титан» был отправлен сигнал бедствия, но время отправки сообщения пока неизвестно.

«Вы не можете использовать радио под водой. Вы полностью полагаетесь на «пинг». То, что у них есть, – это действительно ограниченная связь», – сказал он.

По его словам, на судне был аварийный сигнал, сообщающий, что судно терпит бедствие. Однако ему неизвестно, генерируется ли пойманный сигнал автоматически или людьми на борту.

Боксалл сказал, что подводная лодка, возможно, уже потеряна.

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