Буданов: Слухи о моей смерти сильно преувеличены

Глава украинской разведки Кирилл Буданов прокомментировал фейки российской пропаганды о якобы своей «смерти» после ранения, полученного в конце мая.

Об этом Буданов сказал 20 июня в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала «Рада».

«Я это воспринимаю довольно смешно и реагирую так же. Фейки на то и фейки, чтобы вызвать какую-то определённую реакцию у аудитории… Но это достаточно недоработанные фейки, скажем так. Все же понимали, что со мной всё нормально, ну те люди, которые это делали», – подчеркнул Буданов.

По его словам, российские пропагандисты, распространяя информацию о смерти, «чётко понимали, что фейк будет развенчан и они выставят себя дураками».

«Но они поймали на крючок таких «всемирно известных экспертов» вроде Ильи Кивы (экс-нардепа от запрещённой в Украине партии ОП-ЗЖ), который прямо с пеной у рта рассказывал, что я сначала погиб, потом воскрес, потом в кому впал. Ну, пусть люди забавляются, почему бы и нет», – отметил начальник ГУР Минобороны.

Кива 17 июня написал в Telegram, что Буданов умер, не приходя в сознание. «Точно будут скрывать этот факт столько, сколько будет возможно», – добавил он.

Для справки. Российские пропагандистские ресурсы в июне активно распространяли сообщения о якобы ранении Буданова во время ракетной атаки оккупантов на Киев 29 мая и последующей смерти. В частности, госагентство «РИА Новости» утверждало, что главу украинской разведки «вывезли вертолётом» на военную базу в Польше, а оттуда в госпиталь в Берлине.

5 июня российский фейк о якобы гибели Буданова от ракетного удара опровергли в СНБО Украины.

Как сообщала Одесса News, Кирилл Буданов выступал с докладом 19 июня на очередном заседании Ставки Верховного Главнокомандующего.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy