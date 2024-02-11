В бою за Украину погиб воин из Одесской области Александр Карпов, светлая ему память

10 ноября 2023 года на фронте вблизи населённого пункта Клещеевка Бахмутского района Донецкой области погиб житель села Васильевка, что в Березовском районе, военнослужащий ВСУ Александр Карпов.
Об этом сообщил в Facebook Николаевский поселковый совет Березовского района Одесской области.
Александру было 37 лет.
Простились с воином родные, близкие, земляки, побратимы 16 ноября.
Одесса News сообщала о гибели на фронте 10 ноября 2023 года вблизи населённого пункта Курдюмовка Бахмутского района Донецкой области жителя села Степановка Раздельнянского района Одесской области Александра Калауса.
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Фото: Николаевский поссовет Березовского района/Facebook
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