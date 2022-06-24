Первые системы залпового огня HIMARS уже в Украине

Американские системы залпового огня HIMARS уже прибыли в Украину.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Тwitter.

«HIMARS прибыли в Украину. Спасибо моему американскому коллеге и другу главе Пентагона Ллойду Дж. Остину III за эти мощные инструменты!», — написал он.

Резников также спрогнозировал, что это лето будет жарким для российских оккупантов.

«А для некоторых из них это лето будет последним», – отметил он.

Как сообщала Одесса News, в мае 2022 года Конгресс США утвердил выделение $40 млрд, из которых $6 млрд предусмотрено на усиление безопасности Украины. О первом пакете из этой суммы и 11-м с начала вторжения – стоимостью $700 млн – Байден объявил 1 июня, в него входят РСЗО HIMARS.

Инфографика: Укринформ

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