Житель Измаильского района ответит перед Законом о половом преступлении

За совершение полового преступления в отношении своей 13-летней падчерицы житель Измаильского района будет отвечать перед Законом.

Прокуроры Измаильской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 43-летнего жителя Измаильского района, подозреваемого в развращении малолетней, сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, мужчина по месту жительства систематически совершал развратные действия в отношении 13-летней дочери своей сожительницы.

Отмечается, что по ходатайству прокуроров злоумышленник находится под стражей.

За это преступление Законом предусмотрено до 8 лет заключения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Измаильского РПП ГУНП в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в марте 2021 года приговором Белгород-Днестровского горрайонного суда 33-летний житель Белгород-Днестровского района проведёт за решёткой 12 лет за совершение действий сексуального хараетера в отношении своей 13-летней падчерицы.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.