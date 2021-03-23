Житель Белгород-Днестровского района получил 12 лет за изнасилование падчерицы

За изнасилование ребёнка житель Белгород-Днестровского района проведёт за решёткой 12 лет.
Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.
Отмечается, что благодаря принципиальной позиции прокуроров Белгород-Днестровской окружной прокуратуры 33-летний житель Белгород-Днестровского района признан виновным в изнасиловании малолетнего ребёнка.
Приговором Белгород-Днестровского горрайонного суда злоумышленник приговорён к 12 годам лишения свободы.
Доказано, что в октябре прошлого года мужчина, применяя физическую силу, совершил действия сексуального характера в отношении своей 13-летней падчерицы.
Как сообщала Одесса News, в марте 2021 года в Одесской области суд присудил 12 лет тюремного заключения 23-летнему парню, который изнасиловал малолетнего односельчанина.
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