Актёра Остапа Ступку на 3 года лишили свободы

Водитель Range Rover киевский актёр Остап Ступка, устроивший ДТП в состоянии алкогольного опьянения, приговорён к трём годам ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 8 лет.

Об этом Киевская городская прокуратура сообщает в Facebook.

Отмечается, что при поддержке публичного обвинения прокурором Киевской городской прокуратуры судом объявлен обвинительный приговор 56-летнему актёру по обвинению в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения (ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины).

Дорожное происшествие случилось 4 апреля в Голосеевском районе Киева. Прокурор доказал в суде, что водитель автомобиля Range Rover, двигаясь по улице Фёдорова в направлении перекрёстка с улицы Казимира Малевича, выехал на встречную полосу и совершил наезд на припаркованный на улице Mitsubishi. В результате ДТП мужчина, находившийся в легковушке, получил травмы и был госпитализирован.

Остап Ступка был задержан на месте происшествия. Прибор «Драгер» показал 1,62 промилле алкоголя в его крови.

В прокуратуре отметили, что приговор суда будет обжалован прокурором в апелляционном порядке на основании неправильного применения закона об уголовной ответственности из-за мягкости назначенного наказания.

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