В Одессе провели социальный рейд по выявлению бездомных

В связи с ухудшением погодных условий с целью предотвращения переохлаждения и обморожения людей в Одессе усилили работу по выявлению бездомных лиц, нуждающихся в помощи.

Так, 21-22 ноября работники коммунального учреждения «Одесский городской центр реинтеграции лиц без определённого места жительства» осуществили дополнительное уличное патрулирование в районе рынка «Привоз» и железнодорожного вокзала, где чаще всего собираются бездомные, — сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Во время рейдов социальные работники рассказывали бездомным, куда они могут обратиться за помощью, раздавали открытки с полной информацией о городском Центре, его адресе и маршрутах, по которым можно до него добраться.

Отмечается, что по результатам социального рейда 20 человек, которым предоставлены консультации, согласились позже самостоятельно обратиться в коммунальное учреждение за помощью, а один человек принял решение сразу поехать в Центр.

Также социальные работники проводят информационно-разъяснительную работу среди населения по действиям в случае обнаружения бездомных в осенне-зимний период.

«Уважаемые жители города! Если вы встретили бездомного — предложите обратиться в Одесский городской центр реинтеграции лиц без определённого места жительства, где бездомные могут ночевать и получать различные социальные услуги: женское отделение по адресу: Балтская дорога, (ост. «Ярмарочная площадь»), тел: 705 32 17 (круглосуточно); мужское отделение по адресу ул. Циолковского, 1 (ост. «З-д Шустов»), тел.: 732 61 85 (круглосуточно), 732 40 18 с 9:00 до 17:00. Социальные сети: https://www.facebook.com/centrreintegracii», — говорится в сообщении.

Фото: «Одесса»

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