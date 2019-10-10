С начала года семьи одесситов при рождении ребёнка получили более 7 тысяч бэби-боксов

В Одессе продолжается реализация пилотного проекта по предоставлению при рождении ребёнка одноразовой натуральной помощи «Пакет малыша».

Как напоминает официальный сайт города, проект стартовал в Украине с 1 сентября 2018 года.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 20 июня 2018 г. №512 был определён порядок финансирования расходов местных бюджетов на предоставление «Пакета малыша» за счёт средств субвенции из госбюджета.

«Фактическая стоимость бэби-бокса для всех регионов Украины составляла 3 377,80 грн. В эту стоимость входили: коробка, её содержимое, услуги по упаковке, пломбированию и транспортировке на склад. В состав бэби-боксов входили самые необходимые вещи: подгузники, пелёнки, одежда, текстильные изделия, гигиенические наборы для новорожденного и мамы», — говорится в сообщении.

В сентябре 2019 года Министерство соцполитики Украины расширило наполнение беби-боксов для новорожденных с 30-ти до 70-ти позиций и теперь дополнительно включает:

— новую одежду (распашонки, беретик, царапки, слюнявчик, комбинезон-трансформер демисезонный);

— предметы потребления (одеяло, развивающие игрушки для стимулирования зрительных, слуховых, тактильных ощущений и двигательных навыков, мягкая книга с высокой контрастностью изображения, многофункциональный развивающий коврик);

— средства гигиены для новорожденного (крем под подгузник, ватные гигиенические палочки, мыло для стирки детских вещей, расчёска для волос, губка для купания);

— средства гигиены для мамы (прокладки гигиенические и послеродовые).

Каждая мама или иной законный представитель новорожденного ребёнка при выписке из роддома получает «Пакет малыша». Если в день выписки новорожденного ребёнка в роддоме бэби-боксы отсутствуют, социальные службы на основании заявления получателя организуют обеспечение такой помощи по месту жительства ребёнка.

Отмечается, что за 9 месяцев 2019 года родильными домами города и Одесским городским центром социальных служб для семьи, детей и молодежи выданы 7411 бэби-боксов по месту рождения и проживания/пребывания ребёнка.