Жизнь продолжается: спасённая из снежной ловушки одесситка родила младенца

Спасённая работниками ГСЧС из снежной ловушки беременная женщина родила младенца в Татарбунарской городской больнице.

Об этом сообщил председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

«Маленькая украиночка ростом 51 см и весом 3400. Женщина находилась в карете скорой помощи, которая застряла в снежном заносе. К счастью, работники ГСЧС оперативно оказали помощь и направили женщину в больницу», — проинформировал глава ООГА.

Также в Одесской области спасатели и полицейские помогли ещё одной роженице во время непогоды. Автомобиль медиков не мог самостоятельно доехать по вызову до беременной, поэтому спасатели посёлка Сергеевка вместе с полицейскими обеспечили их сопровождение в дом женщины. Медики успешно приняли роды дома, однако необходимо было отвезти женщину и младенца в роддом. Из-за сильного снега, ветра и огромных пробок даже пожарный автомобиль не мог продолжать движение. Следующей была остановка в «Пункте несокрушимости», который находится в пожарной части посёлка Сергеевка. Переждав «пик» непогоды, маму и ребёнка успешно доставили в больницу. Новорожденную девочку назвали Викторией.

На прошлой неделе в городских роддомах Одессы родились 116 малышей, среди которых одна пара близнецов.

Количественное преимущество за последнюю неделю получили новорожденные мальчики, которых появилось на свет 66. Также за неделю увидели свет 50 маленьких одесситок.

Как отмечает официальный сайт «Одесса» горсовета, наибольшее количество родов за неделю приняли медики роддома №7, где увидели свет 33 младенца.

Одесса News информировала, что на предыдущей неделе в Одесской области родилось 216 детишек — 125 мальчиков и 91 девочка.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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