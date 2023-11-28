Статистика стихии в Одесской области: 5 погибших, 2,5 тысячи эвакуированных

Силами спасательных групп из снежных ловушек уже эвакуировано 2498 человек, из них 162 ребёнка.

Об этом сообщает Telegram-канал председателя Одесской областной администрации Олега Кипера в оперативной сводке состоянием на 8 утра 28 ноября.

Отмечается, что отбуксировано 849 транспортных средств, из них 24 автобуса и 17 карет скорой помощи.

«С начала непогоды (26.11) из снежного плена освобождены все заложники сугробов. Сейчас спасатели оказывают помощь нескольким забуксовавшим на автомобилях уже сегодня утром. На дорогах фиксируется гололедица. В области работает коммунальная техника, покрытие обрабатывается технической солью и песком», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что за последние сутки зафиксировано 20 дорожно-транспортных происшествий, к счастью, все без пострадавших.

В 313 населённых пунктах Одесской области отсутствует электроэнергия. Энергетики ДТЭК работают над ликвидацией последствий круглосуточно.

Президент Украины Владимир Зеленский в своём вечернем 27 ноября видеообращении сказал, что, «к сожалению, есть погибшие. Больше всего – в Одесской области, пять человек… По меньшей мере, 19 человек пострадали. Всем оказана необходимая помощь».

Одесса News информировала, что из-за чрезвычайной ситуации, вызванной непогодой, на крупнейшей одесской районной котельной «Северная-2» посёлка Котовского в Пересыпском районе без отопления остались 246 многоквартирных домов, 120 тысяч населения, 25 образовательных и медицинских учреждений.

Фото: «Одесса. Официально», ООГА/Telegram, Нацполиция

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