В течение 3-х часов враг атаковал ударными беспилотниками юг Одесской области

В течение трёх часов российские террористы атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области.

Это уже четвёртая атака Измаильского района за последние пять дней, — отмечает в Telegram Одесская областная госадминистрация.

«В результате сегодняшнего налёта «шахедов» в нескольких населённых пунктах повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание. Пострадал один гражданский человек. Водитель грузовика получил лёгкую травму ноги», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте идёт ликвидация последствий. Работают все необходимые службы.

Одесса News информировала, что вчера, 6 сентября, прокурорами Измаильской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны — очередной дроновой атаки оккупантов по Одесской области, вследствие которой погиб один человек.

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