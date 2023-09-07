Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении более $1 млрд на помощь Украине.

Об этом он заявил 6 сентября в Киеве на совместном брифинге по итогам переговоров с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Видеозапись опубликована в Facebook внешнеполитического ведомства Украины.

«Сегодня мы анонсируем новый пакет помощи, бюджетом более $1 млрд. Он включает $665 млн для гражданской безопасности. В общем, мы передали её более чем на $43 млрд с начала российской агрессии. С прошлого года, с момента как я здесь был год назад, украинские силы освободили более 50% оккупированных территорий… Эта новая помощь, дополнительные средства, которые существенно усилят противовоздушную оборону, в частности», – сказал Блинкен.

Новый пакет помощи включает пусковые установки ракет HIMARS, противотанковое оружие Javelin, снаряды для танков Abrams, которые вскоре прибудут в Украину, и другие системы вооружений, в том числе ПВО.

Ранее, 6 сентября, о 46-м пакете помощи на $175 млн, предоставленном Украине из запасов минобороны США (с августа 2021 года), объявили в Пентагоне. Он, кроме прочего, включает оборудование для систем ПВО Украины и 120-мм боеприпасы с обеднённым ураном для танков Abrams.

Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом. Последний раз он посещал Украину 8 сентября 2022 года. Тогда визит Блинкена также не объявляли.

Одесса News информировала, что Энтони Блинкен объявил 29 августа 2023 года о выделении США нового пакета оборонной помощи Украине на $250 млн.

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