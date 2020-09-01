Две одесситки вышли во второй круг теннисного турнира US Open в Нью-Йорке

31 августа в Нью-Йорке (США) завершился первый игровой день Открытого чемпионата США по теннису, в котором принимаю участие 7 украинских спортсменое, в том числе две одесситки — Екатерина Козлова и Даяна Ястремская.

Как сообщает XSPORT, четверым из них удалось пройти во второй круг, в том числе и двум нашим землячкам.

Екатерина Козлова сыграла против Уитни Осигве (США), выиграв со счётом 6:3, 7:5, а Даяна Ястремская против австралийки Астро Шармы (США) — 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2).

Теперь за выход в третий круг US Open Ястремская встретится с американкой Мэдисон Бренгл, Козлова сыграет с чешкой Петрой Квитовой.

Общий призовой фонд US Open-2020 составляет $53,4 млн.

Как сообщала Одесса News, в августе 2020 года 25-я ракетка мира Даяна Ястремская разгромно проиграла японке Наоми Осаке в матче 1/8 финала турнира Western & Southern Open в Нью-Йорке.