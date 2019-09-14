Китайский чай не помог: Свитолина проиграла турнир в Китае

Третья «ракетка» мира, спортсменка родом из Одессы Элина Свитолина проиграла француженке Кристине Младенович (№49 WTA) в 1/4 финала теннисного турнира WTA Premier в Чжэнчжоу (Китай) с призовым фондом в один миллион долларов.

Результат поединка — 4:6, 6:4, 3:6, сообщает XSport.

Встреча на корте была затяжной — длилась 2 часа 47 минут.

Отмечается, что в течение дня лучшей украинской теннисистке пришлось провести сразу два матча. В первом она за 2 часа 35 минут (уступая в решающий момент на тайбрейке — 1:5) одолела Юлию Путинцеву из Казахстана (36) — 3:6, 6:1, 7:6 (7:5).