В Одесской области самоубийца предупредил о своём решении по телефону

13 сентября в полицию обратилась жительница одного из сёл Савранского района Одесской области, сообщившая, что её знакомый в телефонном режиме грозит покончить с собой.

Как сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области, домой к мужчине была немедленно направлена ​​следственно-оперативная группа.

«В доме полицейские обнаружили 22-летнего хозяина с огнестрельным ранением груди, рядом с ним находилось охотничье ружьё», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия вызвали «скорую помощь», однако по прибытию в больницу от полученного повреждения мужчина скончался.

Сейчас савранские полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».