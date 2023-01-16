Скамья подсудимых в Котовском суде готова принять семерых злостных браконьеров

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в Котовский горрайонный суд Одесской области обвинительный акт в отношении семи участников организованной группы по факту вырубки деревьев в защитных лесных насаждениях земель «Укрзализныци» почти на 7 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

«Расследованием установлено, что житель Подольска организовал группу, в состав которой вошли пятеро его земляков и сотрудник одного из райотделов полиции Одесской области. Сообщники провели вырубку деревьев породы дуб, ясень, клён и лесных насаждений на территории земель АО «Укрзализныця» с целью дальнейшей продажи», — говорится в сообщении.

В июле 2022 года о время обысков по месту происшествия и проживания дельцов, как сообщала Одесса News, стражи порядка обнаружили и изъяли древесину и другие лесоматериалы, автомобили, бензопилы, топоры, мобильные телефоны и черновые записи.

В ходе досудебного расследования предъявлены иски о возмещении нанесённого уголовным правонарушением ущерба.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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