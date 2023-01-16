Германия передала Украине очередную партию военной помощи, танков в ней нет

На прошлой неделе Германия передала Украине очередную партию военной помощи.

Как сообщает в Facebook Генштаб ВСУ, в этой партии 4 бронированные машины для разминирования, 4 мобильные и защищённые системы для разминирования, 10 погранично-патрульных автомобилей (из запланированных 95), 120 мобильных систем обогрева (из планируемых для поставки 168), 20 гранатомётов на пикапах с ракетами и другая военная техника, оборудование, снаряжение.

Весь список завершённых и запланированных поставок можно найти здесь.

Генштаб отмечает, что военная помощь Германии финансируется из средств Инициативы правительства Германии по повышению дееспособности. Финансовые средства для этой Инициативы на 2022 год были увеличены в общей сложности до 2 миллиардов евро.

Дополнительные средства должны пойти, в основном, на поддержку Украины. В то же время они будут использоваться для финансирования увеличенных обязательных взносов Германии в Европейский фонд обеспечения мира (EPF), из которого, в свою очередь, могут компенсироваться расходы стран-членов ЕС на поддержку Украины.

Как сообщала Одесса News, 10 января в Украину приезжала глава МИД Германии Анналена Бербок. По итогам её визита министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что партнёры предоставят Украине танки Leopard, хотя правительство ФРГ и не приняло пока такого решения.

На главном фото бронированная машина для разминирования Keiler, Bundeswehr/Marco Dorow

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