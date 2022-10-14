В бою за Украину погиб житель Одесской области Максим Дидорчук, светлая память

На российско-украинской войне погиб житель Одесской области Максим Дидорчук.

Об этом сообщает в Facebook Николаевский поселковый совет Березовского района Одесской области.

Максиму было всего 24 года.

«В это трудно поверить: молодой парень, которого так жестоко унесла война… В эти скорбные дни жители общины скорбят и сочувствуют отцу и матери Максима. Пусть Господь Бог помогает Вам перенести эту тяжёлую боль утраты родного сына. Не утолить жгучую боль и не залечить раны в душе. Пусть опека Всевышнего и молитвы облегчат горечь потери и семейное горе. Светлое воспоминание о мужественном защитнике Украины навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении.

О времени и месте захоронения Максима пока не сообщается.

Как сообщала Одесса News, в октябре погибли на российско-украинской войне жители Березовского района Одесской области Вячеслав Гордина и Денис Богач.

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Фото: Николаевский поссовет Березовского района Одесской области/Facebook

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