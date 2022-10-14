На юге за прошедшие сутки ВСУ поразили три командных пункта врага и 4 позиции ПВО

За прошедшие сутки на юге украинские защитники поразили четыре позиции противовоздушной обороны врага, три места скопления живой силы, вооружения и техники, три командных пункта 35-й армии.

Такую информацию обнародовало Оперативное командование «Юг» ВСУ сегодня ночью.

В ОК «Юг» отмечают, что авиационные удары ВСУ по сравнению с вражескими «были в 3,5 раза больше по количеству и в десятки раз эффективнее по результативности». Поражены четыре позиции противовоздушной обороны врага в Бериславском и Каховском районах, а также три места скопления живой силы, вооружения и техники в Николаевском, Баштанском и Херсонском районах.

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили более 190 огневых задач. В результате уничтожены две реактивные системы залпового огня «Ураган», РСЗО «Град» и тяжёлая огнемётная система «Сонцепёк», станция радиоэлектронной борьбы, два 120 мм миномёта, три танка, а также три командных пункта подразделений вражеской 35-й армии.

Кроме того, при попытке ведения воздушной разведки уничтожены два российских беспилотных шпиона типа «Орлан-10».

«Обстановка на Южнобугском направлении, в нашей операционной зоне стабильно сложная, но контролируемая. Враг время от времени применяет диверсионно-разведывательные группы, чтобы вскрыть наши позиции. Так, сегодня днём ​​ДРГ противника вышла на наш наблюдательный пост. В результате стрелкового боя противник понёс потери – есть погибшие и раненые – и отступил», — говорится в сообщении.

Карта боевых действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 13.10.2022

На главном фото боец ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod