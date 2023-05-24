455-й день войны: уничтожены вражеский вертолёт Ка-52 и 5 беспилотников

Начались 455-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины.

По информации Генштаба ВСУ на 6 утра 24 мая, авиация Сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, из которых 3 — по зенитно-ракетным комплексам.

Отмечается также, что за прошедший боевой день наши воины уничтожили вражеский ударно-разведывательный вертолёт Ка-52, 4 ударных БпЛА типа «Shahed» и 1 разведывательный дрон типа «Zala».

«Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 4 района сосредоточения вооружения и военной техники, 1 склад боеприпасов, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях и ещё 3 важные цели противника», — подсчитали военные аналитики Генштаба.

Враг же за прошедшие сутки нанёс 41 авиационный удар и совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская и административная инфраструктура.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – произошло 26 боевых столкновений.

В Авдеевке после вражеского обстрела

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Вражеский солдат под Бахмутом

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. Зафиксированы вражеские авиа- и артудары по ряду населённых пунктов.

Как сообщала Одесса News, 23 мая Президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции Вооружённых сил Украины в полосе обороны Угледар – Марьинка в Донецкой области.

На главном фото боец 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского.

Фото: Генштаб ВСУ

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