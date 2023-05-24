Укрзализныця анонсировала летний график движения поездов из Одессы

АО «Укрзализныця» с 10 июня вводит новый график движения поездов на летний сезон.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«В графике предусмотрено два новых рейса: поезд №40/39 Запорожье — Солотвино, который будет останавливаться в 7 областях Украины и соединит Запорожье и Днепр с курортами Львовщины и Закарпатья — от Славско до Берегово и поезд №148/147 Киев — Одесса, который будет курсировать через Черкассы», — говорится в сообщении.

Кроме этого, в новом графике поезду №53/54 Одесса — Днепр — Одесса продлён маршрут следования. Теперь он сможет курсировать в Запорожье.

А поезд №105/106 Одесса — Киев — Одесса будет опционально направляться в и со станции Сумы, что позволит сумчанам добираться до приморского города прямым рейсом с удобным временем прибытия в Одессу.

Укрзализныця продолжает работать над трансформацией поездок по железной дороге для удобства пассажиров.

Как сообщала Одесса News, АО «Укрзализныця» с 15 мая назначила региональный поезд №802/801 сообщением Одесса — Винница.

Инфографика: Укрзализныця

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