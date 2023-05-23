Зерно из Украины на прошлой неделе ушло в Италию, Саудовскую Аравию, Турцию, Марокко

В течение 42-й недели работы «зернового коридора» с 15 по 21 мая через морские порты Одесской области было экспортировано 118,3 тыс. т агропромышленной продукции, что на 78% меньше, чем за предыдущую неделю.

Как сообщает пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса, за прошлую неделю в украинских морпортах было загружено 4 судна, что на 9 единиц меньше, чем за предыдущую неделю.

Украинская продукция была отправлена в страны Азии (Саудовская Аравия, Турция), Африки (Марокко) и Европы (Италия).

В УКАБ объясняют, что эти 4 суда загружены, но ещё не прошли необходимую инспекцию для продолжения движения к клиентам и ожидают её.

По данным ассоциации, это самый низкий показатель загрузки в этом году.

Кроме того, с момента возобновления работы «зернового коридора» инспекцию на вход прошло только 11 судов, что является очень низким показателем, учитывая значительную очередь судов на вход.

Больше всего в течение 42-й недели работы «зернового коридора» было экспортировано: кукурузы (доля в общей структуре экспорта — 78%), жмыха подсолнечного (17%) и пшеницы (6%).

Всего с начала работы «зернового коридора» с 1 августа 2022 по 21 мая 2023 годы Украина экспортировала 30,3 млн т продукции АПК.

Как сообщала Одесса News, Украина, Организация Объединённых Наций и Турция 18 марта 2023 года договорились о продолжении «Инициативы по безопасной транспортировке агропродукции через Чёрное море». Действие соглашения было продлено на 120 дней, однако в России заявляли, что соглашение будет действовать до 18 мая 2023 года. Вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков 17 мая сообщил, что соглашение будет действовать до 18 июля 2023 года.

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