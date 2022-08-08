На войне погиб боец из Одесской области Геннадий Зенченко, светлая ему память

Килийская община скорбела по погибшему земляку Геннадию Зенченко, защищавшему Украину в Донецкой области.
Об этом сообщает Килийская городская территориальная громада.
Геннадий, которому было 37 лет, погиб в результате обстрела 30 июля.
В воскресенье, 7 августа, на территории общины в Измаильском районе объявили День траура. На домах и сооружениях органов власти, коммунальных предприятий и учреждений приспустили флаг Украины.
Как сообщала Одесса News, в августе на Изюмском направлении погиб житель Одесского района из Великого Дальника – разведчик-пулемётчик Хливчук Вадим Павлович – позывной «Одиссей».
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