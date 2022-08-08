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  4. На войне погиб боец из Одесской области Геннадий Зенченко, светлая ему память

На войне погиб боец из Одесской области Геннадий Зенченко, светлая ему память

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Килийская община скорбела по погибшему земляку Геннадию Зенченко, защищавшему Украину в Донецкой области.

Об этом сообщает Килийская городская территориальная громада.

Геннадий, которому было 37 лет, погиб в результате обстрела 30 июля.

В воскресенье, 7 августа, на территории общины в Измаильском районе объявили День траура. На домах и сооружениях органов власти, коммунальных предприятий и учреждений приспустили флаг Украины.

Как сообщала Одесса News, в августе на Изюмском направлении погиб житель Одесского района из Великого Дальника – разведчик-пулемётчик Хливчук Вадим Павлович – позывной «Одиссей».

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВСЕХ, КТО ВОЕВАЛ.

ВСЕХ ВОЕННЫХ И ВСЕХ ГРАЖДАНСКИХ.

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ…

ВСЕХ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

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