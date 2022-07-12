Телеканал «Украина» Ринату Ахметову больше не принадлежит

Украинский миллиардер Ринат Ахметов решил выйти из медиабизнеса и передать государству лицензии своих каналов и СМИ.

Об этом говорится в его заявлении, опубликованном 11 июля.

«Я принял вынужденное решение о выходе моей инвестиционной компании СКМ из медийного бизнеса. На этой неделе «Медиа Группа Украина» откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий наших каналов и от лицензий наших печатных медиа в Украине. Мы также прекратим деятельность онлайн-медиа «Медиа Группы Украина», – заявил Ахметов.

Бизнесмен объяснил, что причина решения – в законе о деолигархизации, который действует в Украине.

«Как крупнейший частный инвестор в экономику Украины я неоднократно говорил, что не был, не являюсь и не буду олигархом. Короткий шестимесячный срок, определённый законом для продажи медиаактивов, и российская военная агрессия против Украины не дают возможности компании СКМ продать медиабизнес на рыночных условиях», – добавил он.

Ахметов отметил, что решение для него было непростым.

«За более чем 20 лет, начиная с 2000 года, мы вместе с журналистами создали медиахолдинг, основанный на принципах свободы слова, правды и профессионализма, состоящий из 10 эфирных и спутниковых телевизионных каналов, интернет-ресурсов, печатных СМИ и современной производственной медийной экосистемы. Общий объём инвестиций, вложенных в этот медиахолдинг, превысил $1,5 млрд. Но самая большая инвестиция – это вклад каждого из 4 тыс. журналистов и сотрудников нашей медийной команды. Благодаря вашей работе каналы «Украина» и «Украина 24» стали лидерами в Украине по зрительской аудитории, а каналы группы «Футбол» собирали миллионы болельщиков перед экранами. Поэтому мне тяжело принимать решение о выходе из медийного бизнеса», – резюмировал бизнесмен и поблагодарил коллективы каналов за работу.

Решение Ахметова стало неожиданным и отразится на рынке, заявил в эфире общенационального телемарафона министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

«Это серьёзная новость, потому что Медиа Группа Украина – одна из четырёх крупнейших частных медиагрупп, это не может не отразиться на рынке. Рынок и так на сегодняшний момент сильно «просел» из-за войны. Узнаем больше информации, тогда сможем комментировать более детально. По крайней мере, это прецедент в Украине», – заявил Ткаченко.

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, комментируя выход инвестиционной компании Рината Ахметова SCM из медийного бизнеса, написал в Тwitter: «Ключевая черта зрелых государств — обязательность исполнения законов. Закон о деолигархизации — начало новой страницы в отношениях государства и бизнеса. Отношениях, основанных на прозрачности и отказе от кулуарщины. Сегодня (11 июля, — ред.) имеем достойный пример от группы СКМ — закон один для всех», – подчеркнул Подоляк.

Для справки. Верховная Рада 23 сентября 2021 года приняла законопроект об олигархах, который Президент Украины Владимир Зеленский подписал 5 ноября.

Согласно закону, олигарх отвечает по меньшей мере трём из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролёром) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет нацбезопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

30 июня Зеленский ввёл в действие решение СНБО о реестре олигархов, порядке его формирования и ведения.

Кстати. По версии издания «Фокус», Ахметов – самый богатый украинец, его состояние журнал в 2021 году оценил в $10,64 млрд. Однако уже известно, что Ахметов после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину потерял половину своего состояния.

Медиахолдинг Ахметова состоит из 10 эфирных и спутниковых телевизионных каналов, интернет-ресурсов, печатных СМИ.

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