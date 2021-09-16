ТОП-100 богатых людей Украины: есть ли в нём одесситы

Обнародована сотня самых богатых украинцев, в которую попала четвёрка одесских бизнесменов.

Рейтинг составило издание «Фокус».

Пока парламент и президент разбираются в терминологии, кто такие олигархи, богатейшие украинцы продолжают накапливать капитал, укреплять монополии и выводить активы за рубеж.

В первую десятку самых богатых людей Украины попали:

Ринат Ахметов— $10,64 млрд. Вадим Новинский— $2,54 млрд. Виктор Пинчук— $2,53 млрд. Константин Жеваго— $2,46 млрд. Геннадий Боголюбов— $1,67 млрд. Игорь Коломойский— $1,67 млрд. Пётр Порошенко— $1,53 млрд. Александр и Галина Гереги— $1,51 млрд. Влад Яценко— $1,30 млрд. Сергей Тигипко— $976 млн.

Отмечается, что в целом пандемийный год позволил богатым разбогатеть ещё больше. В этом году сумма активов ста участников рейтинга достигла $53,63 млрд.

Из одесских бизнесменов в ТОП-100 богатых людей Украины попали:

Борис Кауфман (36-е место рейтинга), совладелец компании «Тедис Украина» (недвижимость, оптовая табачная торговля). Капитал: $320 млн. Ему 47 лет. Дистрибьюторская компания «Тедис Украина» имеет около 45 тыс. торговых точек по всей Украине. Кауфману приписывают также контроль над Международным аэропортом «Одесса» и столичным «Президент-Отелем».

На 71 месте сириец Аднан Киван, который активно застраивает Одессу своими многоэтажками. Один из ведущих украинских девелоперов, основатель и совладелец строительной компании Kadorr Group. На официальном сайте Kadorr сказано, что Киван — крупнейший арабский инвестор в Украине. За 11 лет существования Kadorr построила 49 домов. Ещё 14 находятся в процессе строительства. Жилые комплексы Kadorr строит преимущественно в Одессе, вблизи морского побережья. Его капитал: $183 млн. Возраст: 59 лет.

77 место разделили братья Егор Гребенников и Андрей Ставницер. Капитал: $177 млн. Совладельцы компаний ТИС и MV Cargo. Возраст: 49 и 39 лет соответственно. Бизнес-интересы братьев в портовой сфере и логистике. Их главные активы — компании ТИС и MV Cargo. За 2020 год ТИС перевалил 36,6 млн т грузов, что на 10,9% больше, чем в 2019-м.

Собственно, к одесситам можно отнести и Петра Порошенко. Ведь он родился в Болграде Одесской области.

Одесса News в сентябре 2021 года обнародовала список 100 самых влиятельных одесситов.

Фото: 048.ua

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