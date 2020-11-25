Как государство хочет «утихомирить» предпринимателей, недовольных карантином

В Одесской обгосадминистрации обсудили, как государство помогает бизнесу в условиях карантина.

По сообщению пресс-службы ООГА, 24 ноября состоялась встреча при участии директора департамента экономической политики Одесской ОГА Дмитрия Радулова, предпринимателей и представителей областного центра занятости и организации работодателей региона.



«Сейчас рассматривается постановление Правительства о возвращении выплат для физических лиц-предпринимателей, имеющих детей. Это 1 779 гривен — для детей до 6 лет. А также 2 218 гривен — для детей от 6 до 10 лет. Если постановление будет принято — бизнесмены получат средства сразу за два месяца — за ноябрь и декабрь», — отметил Дмитрий Радулов.

Также участники встречи вспомнили о государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%», которая предусматривает компенсацию предпринимателям части процентных ставок.

Отмечено, что максимальный срок кредитования по этой госпрограмме — 5 лет. Размер процентов, которые будут платить предприятия за пользование кредитом, устанавливается на уровне 5-9%. В рамках программы предусмотрена возможность отсрочки платежей по кредиту до 6 месяцев. С 9 октября Правительство упростило доступ к программе. Сейчас воспользоваться ею могут предприниматели, годовой доход которых составляет до 10 миллионов евро. Кроме того, с порядка получения исключено требование об обязательной прибыли бизнеса.

Подчёркивалось, что со 2 апреля в Украине повышены лимиты годового объёма дохода физических лиц-предпринимателей.

Также 9 сентября Кабинет Министров на полгода продлил действие моратория на проведение документальных и фактических проверок. Предпринимателей, которые занимаются деятельностью с высокими рисками уклонения от налогообложения, будут проверять дважды в год.

Кроме того, согласно Налоговому кодексу органы местного самоуправления имеют право определять размеры ставок и предоставлять льготы по уплате местных налогов. Согласно кодексу, к местным налогам относятся: единый налог, налог на недвижимое имущество, плата за землю и туристический сбор.

Кстати. В Верховной Раде сейчас находятся на рассмотрении несколько законопроектов по поддержке малого бизнеса. Об этом сообщил Президент Украины. В частности, физические лица – предприниматели и наёмные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат материальную помощь в размере 8 тыс. грн.

Согласно расчётам, более миллиона граждан Украины смогут получить помощь по этой программе, а её общий объем составит около 10 млрд грн.

Кроме того, субъекты хозяйствования получат одноразовую материальную помощь для сохранения рабочих мест. «Это будет сумма, пропорциональная времени так называемого простоя, в размере до 8 тысяч гривен на одного работника», – отметил Президент.

Предприятия, работа которых прекращается из-за карантина, получат компенсацию расходов по уплате единого социального взноса за наёмных работников. По словам Главы государства, это – почти 1,5 млрд грн для около 120 тыс. юридических лиц.

Кроме того, предусматриваются налоговые каникулы. При усилении ограничительных мер 200 тыс. физических лиц – предпринимателей 1-й группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов.

«Мы очень надеемся на поддержку Верховной Радой всех вышеупомянутых важных шагов», – подчеркнул Президент.

Как сообщала Одесса News, на прошедших выходных днях работники одесского промтоварного рынка «Седьмой километр» перекрыли дорогу на Овидиополь в знак протеста против карантина выходного дня.