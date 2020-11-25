Церемония награждения победителей Wedding Awards-2020 пройдёт в Одессе 3 декабря

3 декабря при поддержке Одесского городского совета уже в третий раз пройдёт ежегодная премия Odessa Wedding Awards – самое имиджевое и масштабное событие для молодожёнов нашего города.

Cреди пар, вступающих в брак в 2020 году, будут выбраны победители в 11 номинациях и разыграны главные призы – романтический отдых на двоих в Праге, Вене, Будапеште и Дубае.

Также все молодожены-2020 могут принять участие в рейтинге ТОП-100 на сайте odessaweddingawards.com. В голосовании участвуют все пользователи Интернета. Награждение победителей состоится на церемонии Odessa Wedding Awards.

В этом году в связи с эпидемией COVID-19 церемония награждения пройдёт в прямом эфире на одесских телеканалах.

Это будет новый формат церемонии с шоу-программами и визуальными эффектами. Всех желающих приглашают поддержать молодожёнов и присоединиться к церемонии награждения, подключившись 3 декабря в 19:00 к телеканалам А1, GNEWS и City TV.

Впервые вручение премии прошло в 2018 году, где среди участников были разыграны: 1 путешествие all inclusive в Дубай, 3 свадебных уикенда в Вену, Прагу и Будапешт, а также более 50 ценных призов от спонсоров и партнёров.

Мероприятие организовано свадебным агентством WOW Svadba и международной сетью отелей Mozart Hotel Group.

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