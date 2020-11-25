Поиск разработки дизайна квартиры заканчивается здесь — студия NewStroy

Надоела обстановка в Вашей квартире, хотите новый год встретить в квартире с обновлённым дизайном?

Тогда Вам сюда — на сайт NewStroy (https://newstroy.com.ua/dizajn-kvartir.html).

Почему стоит заказать именно здесь разработку дизайн-проекта?

Во-первых, быстро. во-вторых, невысокая стоимость, в третьих, 15-летний опыт работы.

Есть много и других ключевых выгод. В частности, студия NewStroy имеет свой строительный отдел, который разработанный дизайн-проект может представить не только на бумаге, но и реально осуществить его, включая отделочные работы, комплектацию мебели. Не говоря уже о многочисленных консультациях опытных дизайнеров и многоуровневой системе контроля качества разработки дизайн-проекта.



Разработка дизайн-проекта проводится в несколько этапов:

Этап 1

Замер помещения и составление технического задания, определение концепции. На это уходит 4 часа. Причём, замер и консультация в «NewStroy» бесплатны.

Этап 2

Разрабатываются варианты планировки помещения и доработка их до полного согласования с заказчиком. На это уйдёт от 5 до 10 дней.

Этап 3

Визуализация дизайна. Готовятся 3D тур и фотореалистичные картинки. Интерьер максимально реалистичен. Этот этап занимает ещё 4-6 дней.

Этап 4

Расчёт материалов. Точно рассчитывается количество отделочных материалов, выбираются поставщики (4 дня).

Этап 5

Расчёт цены отделки. Делаются выгодные предложения по стоимости ремонта, компенсируется цена изайн-проекта.



Технический дизайн проект (Technical project) стоит от 400 грн/м2.

В пакет чертежей входят:

1. Обмерный план помещения

2. Планировочные решения

3. План расстановки мебели с размерами

4. План помещения после перепланировки с размерами

5. План демонтажа перегородок

6. План монтажа перегородок

7. Схема размещения осветительных приборов

8. Схема выключателей

9. Схема размещения электрических розеток

Срок выполнения работы без дополнительных чертежей – 14-21 рабочий день.



Оптимальный дизайн проект (Optimal project) от 650 грн/м2.

Сюда входят пакет чертежей + 3D-визуализация:

1. Обмерный план помещения

2. Планировочные решения

3. План расстановки мебели с размерами

4. План помещения после перепланировки с размерами

5. План демонтажа перегородок

6. План монтажа перегородок

7. Схема размещения осветительных приборов

8. Схема выключателей

9. Схема размещения электрических розеток

10. 3D-визуализация планировочного решения

11. План полов (план укладки напольных покрытий)

12. План потолка с освещением

13. 3D-визуализация дизайн- решения



Дизайн для ценителей времени (Full author project) от 988 грн/м2.

Сюда входят: пакет чертежей + 3D-визуализация + авторское сопровождение + комплектация

1. План помещения с экспликацией

2. План расстановки мебели с размерами

3. План открывания дверей (модуль дверей и плинтуса)

4. 3D-визуализация интерьера

5. Спецификация отделочных материалов

6. План укладки напольных покрытий с ведомостью материалов

7. План размещения розеток и выключателей

8. Подбор декоративно-отделочных материалов

9. План потолка с привязками по размерам. Сечение потолков

10. Подбор осветительного оборудования.

11. Развёртки стен отдельных участков интерьера

12. Разработка подробных чертежей элементов интерьера

13. План – схема расположения приборов освещения

14. Схемы размещения сантехники и основного оборудования

15. Схемы вентиляции и кондиционирования.



Стоимость дизайн-проекта зависит от сложности, масштабности, объёма работ, площади проектируемого помещения. Чем больше метраж, тем меньше цена дизайн-проекта за квадратный метр. Заказать дизайн интерьера, узнать сколько стоит услуги дизайнера можно на сайте NewStroy, оставив онлайн-заявку или связавшись с администратором.

Результат сотрудничества с этой фирмой всегда радует заказчиков. Неважно, с какой именно проблемой вы обратитесь к сотрудникам NewStroy: дизайн квартиры, услуги по ремонту или отделки, вам всегда помогут решить её быстро, качественно и по приятной для вас цене.