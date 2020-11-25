Поиск разработки дизайна квартиры заканчивается здесь — студия NewStroy

Надоела обстановка в Вашей квартире, хотите новый год встретить в квартире с обновлённым дизайном?
Тогда Вам сюда — на сайт NewStroy (https://newstroy.com.ua/dizajn-kvartir.html).
Почему стоит заказать именно здесь разработку дизайн-проекта?
Во-первых, быстро. во-вторых, невысокая стоимость, в третьих, 15-летний опыт работы.
Есть много и других ключевых выгод. В частности, студия NewStroy имеет свой строительный отдел, который разработанный дизайн-проект может представить не только на бумаге, но и реально осуществить его, включая отделочные работы, комплектацию мебели. Не говоря уже о многочисленных консультациях опытных дизайнеров и многоуровневой системе контроля качества разработки дизайн-проекта.
Разработка дизайн-проекта проводится в несколько этапов:
Этап 1
Замер помещения и составление технического задания, определение концепции. На это уходит 4 часа. Причём, замер и консультация в «NewStroy» бесплатны.
Этап 2
Разрабатываются варианты планировки помещения и доработка их до полного согласования с заказчиком. На это уйдёт от 5 до 10 дней.
Этап 3
Визуализация дизайна. Готовятся 3D тур и фотореалистичные картинки. Интерьер максимально реалистичен. Этот этап занимает ещё 4-6 дней.
Этап 4
Расчёт материалов. Точно рассчитывается количество отделочных материалов, выбираются поставщики (4 дня).
Этап 5
Расчёт цены отделки. Делаются выгодные предложения по стоимости ремонта, компенсируется цена изайн-проекта.
Технический дизайн проект (Technical project) стоит от 400 грн/м2.
В пакет чертежей входят:
1. Обмерный план помещения
2. Планировочные решения
3. План расстановки мебели с размерами
4. План помещения после перепланировки с размерами
5. План демонтажа перегородок
6. План монтажа перегородок
7. Схема размещения осветительных приборов
8. Схема выключателей
9. Схема размещения электрических розеток
Срок выполнения работы без дополнительных чертежей – 14-21 рабочий день.
Оптимальный дизайн проект (Optimal project) от 650 грн/м2.
Сюда входят пакет чертежей + 3D-визуализация:
1. Обмерный план помещения
2. Планировочные решения
3. План расстановки мебели с размерами
4. План помещения после перепланировки с размерами
5. План демонтажа перегородок
6. План монтажа перегородок
7. Схема размещения осветительных приборов
8. Схема выключателей
9. Схема размещения электрических розеток
10. 3D-визуализация планировочного решения
11. План полов (план укладки напольных покрытий)
12. План потолка с освещением
13. 3D-визуализация дизайн- решения
Дизайн для ценителей времени (Full author project) от 988 грн/м2.
Сюда входят: пакет чертежей + 3D-визуализация + авторское сопровождение + комплектация
1. План помещения с экспликацией
2. План расстановки мебели с размерами
3. План открывания дверей (модуль дверей и плинтуса)
4. 3D-визуализация интерьера
5. Спецификация отделочных материалов
6. План укладки напольных покрытий с ведомостью материалов
7. План размещения розеток и выключателей
8. Подбор декоративно-отделочных материалов
9. План потолка с привязками по размерам. Сечение потолков
10. Подбор осветительного оборудования.
11. Развёртки стен отдельных участков интерьера
12. Разработка подробных чертежей элементов интерьера
13. План – схема расположения приборов освещения
14. Схемы размещения сантехники и основного оборудования
15. Схемы вентиляции и кондиционирования.
Стоимость дизайн-проекта зависит от сложности, масштабности, объёма работ, площади проектируемого помещения. Чем больше метраж, тем меньше цена дизайн-проекта за квадратный метр. Заказать дизайн интерьера, узнать сколько стоит услуги дизайнера можно на сайте NewStroy, оставив онлайн-заявку или связавшись с администратором.
Результат сотрудничества с этой фирмой всегда радует заказчиков. Неважно, с какой именно проблемой вы обратитесь к сотрудникам NewStroy: дизайн квартиры, услуги по ремонту или отделки, вам всегда помогут решить её быстро, качественно и по приятной для вас цене.