Мэр Одессы встретился с молодыми архитекторами

16 августа Одесский городской голова Геннадий Труханов встретился с группой дизайнеров-архитекторов во главе с Константином Емельяновым.

Как сообщает официальный сайт города, урбанисты подготовили и представили свою Концепцию создания учебно-реабилитационного центра на базе бывшего городского туберкулёзного санатория «Ласточка», а также своё видение развития одесского побережья и создания на склонах парка «Юбилейный».

«Я обратился к молодым прогрессивным ребятам — урбанистам, чтобы они подготовили своё видение развития и эффективного использования активов, которыми владеет город. Они создали картинку – мечту, к которой мы, консолидировав наши усилия и учитывая реалии, будем стремиться. Это должно быть современное общественное пространство», – отметил Геннадий Труханов.

По замыслу молодых урбанистов, в учебно-реабилитационном центре на Даче Ковалевского будут созданы условия для оздоровления и развития детей с инвалидностью. При создании Концепции использовался и опыт других государств. Основные принципы, которые закладывались: безбарьерная среда; единое и нетипичное пространство; качественный ландшафтный дизайн и единение с природой. Также важна максимальная интерактивность всех пространств.

Предлагается связать имеющиеся сооружения галереями и таким образом разбить территорию на два парка: внутренний и внешний (с видом на море). Внутренний — использовать для развития навыков и способностей (например, пространства для физических активностей, развития творческих способностей, обучения садоводству и пр.). Внешний — с игровыми площадками и развивающими пространствами для прогулок.

В ходе встречи в мэрии прошло обсуждение дорожной карты. В частности, будет организована встреча урбанистов со специалистами, которые работают с детьми с особыми образовательными потребностями. Затем будет подготовлена предпроектная визуализация для дальнейшего обсуждения.

Также группа дизайнеров-архитекторов представила своё видение развития одесских склонов. Городской голова поручил профильному вице-мэру предоставить Константину Емельянову необходимую документацию для подготовки Концепции благоустройства парка «Юбилейный».

«Основная задача первой встречи — научиться говорить на одном языке и понимать друг друга. Пока что мы определялись в терминах и том, что хотим видеть. На основании этого и анализе того, как уже используются склоны, мы подготовим визуализацию развития данной территории», — прокомментировал результаты встречи Константин Емельянов.

Как сообщала Одесса News, в Одессе планируют открыть к 1 сентября Центр детского творчества.

Фото: «Одесса»

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