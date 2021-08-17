Музыканта с одесскими корнями Боба Дилана обвинили в изнасиловании 50-летней давности

Американского музыканта и нобелевского лауреата по литературе Боба Дилана обвиняют в изнасиловании 12-летней девочки в 1965 году.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на AFP.

Иск в суд Нью-Йорка к 80-летнему Дилану подала женщина, которая утверждает, что артист изнасиловал её 56 лет назад. В то время Дилану было 24 года, а истице, которая в судебных документах упоминается как J.C., — 12.

Женщина утверждает, что Дилан якобы насиловал её в течение 6 недель, с апреля по май 1965 года.

В исковом заявлении сказано, что Дилан «использовал свой статус музыканта, обеспечивал алкоголем и наркотиками J.C. и многократно сексуально издевался над ней». Также отмечается, что Дилан якобы физически угрожал девушке.

Вероятное насилие происходило в отеле Chelsea.

Истица J.C. утверждает, что Дилан нанёс ей «серьёзные психологические травмы» и требует от Дилана возместить убытки, однако сумма не уточняется.

Представитель Дилана заявил, что «заявление 56-летней давности не соответствует действительности».

Отмечается, что иск женщины был подан за день до закрытия окна для подачи исков в соответствии с Законом штата Нью-Йорк о детях, ставших жертвами.

Кстати. Боб Дилан (псевдоним Роберта Аллена Циммермана) — американский певец, композитор, поэт и гитарист, из лирики которого заимствовано много крылатых фраз, а музыка повлияла на творчество огромного количества композиторов. Он является одной из самых влиятельных фигур в поп-музыке за последние пятьдесят лет. Предки Боба Дилана — выходцы из Российской империи: дедушка и бабушка по линии отца, Зигман и Анна Циммерман, уехали в США из Одессы в связи с еврейскими погромами 1905 года.

В 2016 году Дилан стал лауреатом Нобелевской премии по литературе за «создание новых поэтических выражений в американской песенной традиции».

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