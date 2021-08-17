Полиция в Одесской области задержала парня по подозрению в изнасиловании 7-летней

В Одесской области полицейские задержали 23-летнего молодого человека по подозрению в попытке изнасиловать 7-летнюю девочку.

Об этом сообщает Нацполиция в Одесской области.

Следователи полиции объявили злоумышленнику подозрение, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее судимый за имущественные преступления молодой человек, ведущий кочевой образ жизни, увидел ребёнка на улице в полдень недалеко от её дома. Злоумышленник затащил девочку в заброшенную постройку, там ударил её стеклянной бутылкой по голове и порезал ей руку, чтобы запугать и присмирить, и начал раздевать. К счастью, крики ребёнка услышала прохожая. Женщина забрала её от правонарушителя и позвала односельчан и полицейских, которые были неподалёку.

Мужчину сразу задержали и на время досудебного расследования поместили в следственный изолятор.

«В рамках уголовного производства, начатого по факту покушения на изнасилование, назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическую, которая определит вменяемость подозреваемого. После получения заключения судебно-медицинской экспертизы будет приниматься процессуальное решение и по телесным повреждениям, нанесённым девочке», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в мае 2021 года жителя Раздельнянского района Одесской области приговорили к 10 годам заключения за совершение полового преступления в отношении 13-летней девочки.

Фото и видео: Одесское районное управление полиции №2

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