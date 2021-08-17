В Одессе с помощью США откроют Центр техподдержки судов пограничников

В Одессе откроют Центр технической поддержки для плавсостава Морской охраны. Финансируют проект Соединённые Штаты Америки.

О новом объекте для Морской охраны Государственной пограничной службы Украины американский дипломат Кевин Кильер рассказал в Бердянске на открытии новой базы, пишет USM.

«Начался новый этап проектирования Центра технической поддержки в городе Одесса стоимостью 12 млн долларов США», — рассказал советник Посольства США в Украине Кевин Кильер.

Как сообщала Одесса News, в июле 2021 года Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин в Одессе провела ряд встреч в знак широкого партнёрства между США и Украиной, в частности, направленного на поддержку Государственной пограничной службы Украины.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod