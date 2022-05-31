Новый Посол США в Украине приступила к работе

Новый Посол Соединённых Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк 29 мая прибыла в Киев, чтобы начать свою миссию в должности главы посольства США в Украине.

Как сообщает Укринформ, ранее Бриджит Бринк возглавляла посольство США в Словацкой Республике. После вооружённого нападения России на Украину она лично ездила на словацко-украинскую границу для ознакомления и контроля за принятием украинских беженцев и поступлением помощи в Украину.

Посол Бриджит Бринк вручила верительные грамоты в Министерстве иностранных дел Украины и начала обсуждение поддержки государства, о чём сообщила в Тwitter.

«Наш первоочередной приоритет — помочь Украине защититься. В этот День памяти (30 мая в США отмечают День памяти, — ред.) я почтила память тех, кто погиб, защищая свою страну, вручила верительные грамоты в МИД Украины и начала обсуждение того, как мы можем поддержать Украину», — отметила Бринк.

Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова проинформировала, что украинское посольство в Вашингтоне официально предоставило визу Бриджит Бринк для того, чтобы она возглавила американское дипломатическое представительство в Киеве.

«У Украины всегда были лучшие руководители американского дипломатического представительства, которые были не только высокопрофессиональными дипломатами, но и прекрасными людьми и примерами публичного служения. И этот раз не стал исключением!» – сказала Маркарова.

Кстати. Постоянного посла США в Украине не было с мая 2019 года, когда на фоне скандала с якобы имевшим место давлением американского посольства на Генпрокуратуру Украины тогдашний президент США Дональд Трамп отозвал Мари Йованович.

31 января 2022 года СМИ сообщили, что президент США Джо Байден определился с претендентом на пост нового посла США в Украине – это Бринк. Её кандидатуру одобрила Украина. 25 апреля Байден подтвердил намерение назначить Бринк послом США в Украине.

Посольство США в Киеве в последние месяцы не функционировало из-за войны. Лишь 18 мая посольство Соединенных Штатов официально возобновило работу в Киеве, над зданием диппредставительства поднят флаг США.

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