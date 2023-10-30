В США умер актёр Мэттью Перри, сыгравший Чендлера в телесериале «Друзья»

Перри скончался у себя дома в Лос-Анджелесе в гидромассажной ванне.

Об этом пишет Los Angeles Times со ссылкой на анонимные источники в полиции. Причину смерти актёра пока не назвали, расследование продолжается. Однако известно, что на месте смерти не обнаружено следов употребления наркотиков.

Перри — актёр, больше всего известный по роли Чендлера Бинга из сериала «Друзья». Ему было 54 года.

Став суперзвездой после «Друзей», Перри долгое время испытывал проблемы с зависимостью от психоактивных веществ и алкоголя. Он начал пить, чтобы справиться со свалившейся на него славой, а наркотики добавились чуть позже. Эту зависимость Перри получил после того, как в 1997 году попал аварию на гидроцикле, что заставило его прибегнуть к приёму обезболивающих и многолетнему злоупотреблению викодином.

Последние сезоны «Друзей» Перри, по его же словам, практически не помнил из-за того, что регулярно появлялся на съемочной площадке нетрезвый.

Избавиться от зависимости у Перри получилось в 43 года, а в 2022 году актёр превратил свой дом в Малибу в приют для трезвых мужчин под названием The Perry House. Актёр стал активистом и начал выступать за лечение наркозависимых вместо тюремного заключения.

Мэтью Перри — родом из Канады. учился в одном классе с нынешним Премьер-министром этой страны Джастином Трюдо, который выразил свои соболезнования: «Смерть Мэттью Перри шокирует и печалит. Я никогда не забуду школьные игры, в которые мы играли, и я знаю, что люди во всём мире никогда не забудут радость, которую он им принёс. Спасибо за смех, Мэттью. Тебя любили и по тебе будут скучать».

Мэтью не был женат и не имел детей.

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