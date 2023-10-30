Одесский район утром пережил вражескую ракетную атаку

Утром российские террористы атаковали ракетами Одесский район.

Целью неприятеля стал судоремонтный завод, — информирует председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер в Telegram.

«В результате атаки возник пожар, который оперативно ликвидировали наши спасатели. Повреждены административное здание и техника предприятия. Пострадали два человека. Мужчину 1961 г.р. и женщину 1966 г.р. в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала об акциях протеста жителей Одессы против выделения средств на благоустройство города в военное время, призывая перераспределить их для нужд ВСУ и, прежде всего, ПВО.

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