В Украину начали возвращаться выехавшие в начале полномасштабного вторжения ромы

С начала полномасштабного вторжения из Украины выехало около 50 тысяч человек ромской национальности, но сейчас наблюдается тенденция их возвращения назад.

Об этом говорится в ответе Секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека на информационный запрос Укринформа.

«Сейчас отсутствуют официальные статистические данные по общей численности представителей ромского национального меньшинства (сообщества) в Украине. По неофициальным данным общественных организаций, в Украине проживает около 400 тысяч человек ромской национальности. С начала полномасштабной войны в Украине около 50 тысяч покинули Украину, но наблюдается тенденция возвращения назад», – говорится в сообщении.

Отмечается, что ромы возвращаются из-за того, что не могут найти убежища в странах Восточной Европы и сталкиваются с предвзятым отношением.

«Ромские женщины, выехавшие за границу, имеют языковой барьер, поэтому изолированы от граждан европейских стран. Они также обеспокоены тем, что из-за этого дети перестанут общаться на ромском языке. Некоторые из них сталкиваются с ксенофобией и предрассудками в странах, оказывающих жильё и другую поддержку пострадавшим от войны украинцам», — проинформировали в пресс-службе.

Фото иллюстративное

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