Пентагон рассказал о содержимом нового пакета военной помощи, кое-что уже на фронте

Новый пакет военной помощи для Украины со стороны США будет включать в себя расширенный перечень систем противовоздушной обороны, дополнительные системы HIMARS, бронетехнику, противотанковые средства, патрульные катера, а также другое вооружение.

Об этом говорится в официальном заявлении Пентагона, обнародованном в пятницу, сообщает Укринформ.

«Пакет, выделенный по полномочиям президента (PDA), имеет ориентировочную стоимость $400 миллионов и включает возможности для поддержания наиболее неотложных потребностей Украины на поле боя, в том числе ПВО, артиллерийские снаряды, бронетехнику и противотанковое оружие», — отмечается в сообщении.

При этом детализируется, что в Украину будут поставлены боеприпасы для систем Patriot, ракеты для ПВО NASAMS, зенитные ракеты Stinger и оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами.

Кроме того, США предоставят дополнительные ракетные системы HIMARS и боеприпасы к ним.

Пакет также включает в себя артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, БМП Bradley, БТР M113, машины MRAP, транспортную технику. Предусмотрена также поставка противотанковых средств, включая ПТРК TOW, системы Javelin и AT-4. США предоставят также высокоточные авиационные боеприпасы, противорадиолокационные ракеты HARM, стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы.

Кроме того, для ВСУ выделяются прибрежные и речные патрульные катера, защитное оборудование от оружия массового поражения, запасные части и средства для техобслуживания.

«Соединённые Штаты продолжат работать вместе с около 50 союзниками и партнёрами, чтобы гарантировать, что отважные защитники Украины получат критические возможности, необходимые для борьбы с российской агрессией», — подчеркнули в Пентагоне.

Советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере национальной безопасности Джон Кирби сказал, что «это достаточно серьёзный пакет. Разнообразие систем, которые есть только в нём, достаточно поразительна – всё это им пригодится, когда они пытаются отбить российское наступление на Донбассе, а теперь и на подступах к Харькову».

По словам Кирби, «кое-что из первого пакета оборонной помощи – который мы объявили в рамках закона о дополнительном финансировании в тот же день, когда президент подписал его – некоторые из этих вещей уже попали на поле боя, в руки украинских военных».

По его словам, ускорить поставки в Украину удалось благодаря тому, что военная помощь США была заранее размещена на складах в Европе. Однако на передачу некоторых видов вооружений понадобится больше времени.

«Министерство обороны буквально переворачивает небо и землю, чтобы сделать это как можно скорее. И сейчас еще продолжается работа над поставками, которые остались в предыдущем пакете», — подчеркнул представитель Белого дома.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2024 года на 21-м заседании Контактной группы по обороне Украины «Рамштайн» министр обороны США Ллойд Остин объявил, что Соединённые Штаты выделяют ещё один пакет оборонной помощи Украине суммой в $1 миллиард, который будет включать ракеты для HIMARS, снаряды, системы ПВО и другое вооружение.

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