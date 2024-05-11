Одесские теннисистки Свитолина и Ястремская удачно стартовали на турнире в Риме

В столице Италии проходит турнир WTA 1000, в котором принимают участие две теннисистки из Одессы — Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

Об этом сообщает издание XSPORT.

Отмечается, что первая ракетка Украины Элина Свитолина уверенно обыграла итальянку Сару Эррани во втором круге турнира – 6:0, 6:2.

Матч длился один час и 17 минут. Это была третья встреча соперниц. Элина впервые выиграла очный поединок. 37-летняя Эррани — бывшая пятая ракетка мира, в 2013 году она играла в финале Ролан Гаррос 2012 года.

Говоря о своих ожиданиях от участия в турнире в Риме, Свитолина сказала, что достаточно неплохо играет в защите и переходит в нападение. «Думаю, такой стиль игры действительно подходит грунтовым кортам. Мне кажется, здесь (в Риме) корты несколько медленнее, чем в Мадриде. Это даёт немного больше времени восстановиться и подумать, как я хочу построить розыгрыш. Чувствую, что сейчас я играю более агрессивно», — сказала спортсменка.

«Конечно, я не становлюсь моложе, поэтому должна больше полагаться на силу. Физически – я до сих пор (на этом уровне). Я способна выигрывать очки более коротким путём. Это для меня сейчас цель – найти баланс между игрой от защиты в прошлом и нынешним агрессивным теннисом. Сейчас приоритет – это быть здоровой. Просто нужно действительно взяться за себя, разумно подойти к расписанию и тренировкам. Я хочу играть, хорошо себя чувствовать, дать себе хороший шанс, чтобы сыграть в свой лучший теннис», — отметила одесская теннисистка.

Следующей соперницей Свитолиной станет «нейтральная» теннисистка Анна Калинская.

Дайана Ястремская (33 WTA) также стартовала с победы. В матче второго круга Даяна сумела обыграть в трёх сетах немку Лауру Зигемунд (86 WTA) – 4:6, 7:5, 6:2. В следующем раунде Даяна сыграет с Кэти Волынец (109 WTA) или Ариной Соболенко (2 WTA).

В первом круге турнира в парном разряде теннисистки Дайана Ястремская и Ангелина Калинина обыграли нейтральных россиянок Екатерину Александрову и Яну Сизикову со счётом 6:0, 6:3. Матч длился 64 минуты, в течение которых Ястремская и Калинина подали четыре эйса, совершили три двойные ошибки и использовали четыре из восьми брейк-пойнтов.

Во втором круге украинки сыграют с победительницами матча Кэролайн Доулхайд и Дезери Кравчик против Слоун Стивенс и Маркеты Вондроушовой.

Одесса News информировала, что Даяна Ястремская почти гарантировала себе путёвку в Париж-2024, занимая 33-е место в мировом рейтинге.

Фото: Getty Images

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