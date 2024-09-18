Одесской теннисистке Элине Свитолиной прооперировали ногу

Украинская теннисистка Элина Свитолина перенесла операцию на ноге.

Об этом она сообщила 18 сентября в Instagram Stories, разместив фото, на которых запечатлена в больничной палате после операции.

На заглавном фото спортсменка на кровати, а на другом — позирует в колёсном кресле вместе с мужем, французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

«К сожалению, мой сезон 2024 года теперь в учебниках истории, так как сегодня мне сделали операцию на ноге, чтобы исправить давнюю проблему, с которой я пыталась справиться на протяжении всего этого года, – написала она. – Это та же самая проблема, которая завершила мой сезон в 2023 году и мешала мне большую часть 2024 года. С ней стало сложнее справляться, и она всё больше и больше влияла на меня не только в отношении тенниса и тренировок, но и в моей повседневной жизни».

Одесса News информировала, что в сентябре 2024 года Элина Свитолина посетила украинских военных в реабилитационном центре Unbroken во Львове.

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