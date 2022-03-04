Свитолина и Ястремская вышли в 1/4 финалов турниров в Мексике и Франции

Первая «ракетка» Украины Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Abierto GNP Seguros в Монтеррее (Мексика), а ещё одна одесская теннисистка — Даяна Ястремская — в Лионе (Франция).

Об этом сообщает XSPORT.

«Элина Свитолина в трёх сетах одержала победу над Викторией Томовой из Болгарии во втором круге турнира в Монтеррее со счётом 7:6, 3:6, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа и 23 минуты. За это время Свитолина записала на свой счёт 2 эйса, 0 двойных ошибок и 6 из 18 реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – 3 эйса, 5 двойных ошибок и 6 брейков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в четвертьфинале Элина Свитолина встретится с представительницей Колумбии Марией-Камилой Осорио-Серрано.

По словам Свитолиной, одержать непростую победу над болгаркой ей помог «сине-жёлтый» флаг на трибунах:

«Сегодня был очень тяжёлый матч. Виктория играла очень хорошо, и в третьем сете я уступала в счёте и пыталась вернуться в игру. В итоге я взяла шесть геймов подряд, и для меня это хорошее достижение. Я играла не лучшим образом, но боролась до самого конца. И знаете, украинский флаг на трибунах действительно мне помог… Я боролась до последнего, и в конце концов нашла свою игру».

Даяна Ястремская пробилась в четверьфинал турнира в Лионе, обыграв испанку Кристину Бушкэ со счётом — 6:2, 6:3.

Наша спортменка уже прокомментировала победу в своём Instagram-аккаунте, написав: «Ещё одна победа для тебя, Украина!».

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