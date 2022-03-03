Одесская теннисистка Ястремская одержала победу в Лионе: Для тебя, Украина!

21-летняя одесская теннисистка Даяна Ястремская стартовала с победы на турнире WTA 250 в Лионе.

Об этом сообщае XSPORT.

Наша землячка одолела в трёх сетах румынку Ану Богдан – 3:6, 7:6(7), 7:6(7).

На своей страничке в Instagram Даяна Ястремская написала, что посвящает победу Украине.

Ранее Даяна проинформировала своих теннисных поклонников, что вместе со своей сестрой прибыли во Францию. «Мы с сестрой устали, но уже в безопасности! Спасибо, Франция. Украина, держись. Скучаем по дому, маме и папе».

Как сообщала Одесса News, первая «ракетка» Украины, одесситка Элина Свитолина вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Abierto GNP Seguros в Монтеррее (Мексика) с призовым фондом $239,477 тысяч, нанеся поражение россиянке Анастасии Потаповой.

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